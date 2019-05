Berlusconi ricoverato, il medico: "Nulla da invidiare a ventenne"

"Dal punto di vista medico Silvio Berlusconi non ha nulla da invidiare a un ventenne". A sostenerlo è Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell'ex presidente del consiglio, in riferimento alle condizioni di salute dell'ex premier, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di una occlusione intestinale per la quale è stato necessario un intervento chirurgico. "Il suo umore è buono, come quello di una persona che ha superato una prova difficile con coraggio e determinazione", ha spiegato Zangrillo. Stamattina Berlusconi ha ricevuto anche la visita del fratello Paolo che prima di infilarsi in ascensore per salire nel reparto ha rassicurato dicendo "sta molto meglio". Berlusconi sarà dimesso lunedì 6 maggio e in un'intervista ha già confermato che a breve riprenderà il suo impegno per le elezioni europee.

"Berlusconi sta bene, è serenissimo"

Zangrillo, al termine di quella che ha definito una "visita di cortesia domenicale", ha affermato che Berlusconi "sta bene, è serenissimo e vuole andare a casa. Il decorso operatorio - ha aggiunto - come già ho avuto modo di dire è stato il migliore che potessimo sperare. Reagisce molto bene". Il medico ha tenuto a sottolineare però che "la nostra preoccupazione è quella di cercare di limitare il suo grande desiderio di tornare immediatamente al discorso che ha interrotto relativo alle elezioni europee". In altri termini "è stato pregato di limitarsi e fare le cose in modo calibrato."E' disciplinato a parole - ha concluso Zangrillo - speriamo lo sia anche nei fatti".