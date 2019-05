Mantova, animalisti protestano contro la mostra dell’artista Nitsch

Un centinaio di animalisti, con striscioni e cartelli, ha protestato ieri in piazza Sordello contro la mostra 'Kathartis' dell'artista austriaco Hermann Nitsch in corso a Palazzo Ducale a Mantova. Nitsch è accusato di utilizzare per le sue opere carcasse e sangue di animali acquistati nei macelli. Nelle opere esposte a Palazzo Ducale questi 'materiali' non vengono usati ha assicurato invece l’artista che abita ad Asolo, nel Trevigiano: oggi usa colori acrilici. "Fa 'non arte' con animali morti" c'era scritto su uno dei tanti cartelli esposti dai manifestanti, alcuni dei quali avevano anche le mani imbrattate di rosso, a simboleggiare il sangue degli animali.