Maltempo, chiuso un tratto della statale 36 in Valle Spluga

A causa del forte maltempo e per la presenza di vento forte, la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140 al km 149,519 in località Teggiate Nuova, nel territorio comunale di Madesimo, in alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas e quello della ditta che ha in carico i lavori invernali per svolgere la pulizia del piano stradale e per garantire il transito in sicurezza. La località turistica di Madesimo (Sondrio) resta comunque raggiungibile.