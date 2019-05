È stato allontanato dall'Italia Viorel Grancea, il romeno di 30 anni che il 24 aprile 2009 violentò, assieme a tre connazionali, una barista di 27 anni a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. I quattro romeni picchiarono selvaggiamente il fidanzato della ragazza, un pasticcere allora 29enne, e abusarono di lei in via dell'Isola, in una zona nota per i palazzi occupati da stranieri. Subito dopo la violenza, i tre scapparono in Romania, ma, nel luglio dello stesso anno, gli investigatori della squadra mobile riuscirono a individuarli in due città (Bucarest e Buzau) e a riportarli in Italia. Grancea ha scontato la propria pena, e ora l'Ufficio Immigrazione ha disposto l'allontanamento dal Paese.