Agguato a Milano in via Cadore, la vittima: “Non so chi abbia sparato”

"Non so chi abbia sparato, non posso darvi indicazioni": sono queste le prime parole alla polizia di Enzo Anghinelli, il pregiudicato che lo scorso 12 aprile è stato ferito alla testa durante un agguato in via Cadore, in zona Porta Romana a Milano. L’uomo, con precedenti per traffico di droga, era stato raggiunto da un proiettile che gli aveva trapassato il cranio. Sopravvissuto, dopo settimane di coma indotto Anghinelli ha avuto un primo colloquio con gli investigatori della Squadra Mobile, a cui ha detto a fatica di non conoscere l'identità dei propri aggressori, fuggiti in sella a uno scooter. Milano, spari contro un’auto in via Cadore: ferito un uomo. FOTO