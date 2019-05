Ha sette chili di droga in casa a Lissone in Brianza, arrestato 47enne

Un marocchino 47enne, regolarmente in Italia da anni, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Milano per spaccio. Nella sua abitazione a Lissone, in Brianza, aveva sette chili di droga, tra cui olio di hashish, cannabinoidi e cocaina. Il malvivente, in casa, nascondeva anche oltre diecimila euro in banconote di piccolo taglio e materiale per confezionare le dosi. La polizia di Stato ha sequestrato anche apparecchiature elettromeccaniche per lavori di edilizia e manutenzione stradale, frutto probabilmente di ricettazione, per migliaia di euro.