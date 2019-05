Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 2 maggio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Probabile cedimento della pressione atmosferica per l'avvicinarsi di un fronte freddo nord-atlantico. Avvio di giornata con Sole prevalente ma nubi già in aumento da Ovest; dal pomeriggio acquazzoni e qualche temporale sui rilievi alpini e prealpini, in estensione serale alle zone di pianura. Calo delle temperature, specie dalla serata. Venti in graduale rinforzo dai quadranti sud-occidentali.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreto, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.