Roy Lichtenstein a Milano, al Mudec la mostra sul genio della pop art

Milano rende omaggio a Roy Lichtenstein, uno dei più importanti esponenti della pop art, con una mostra allestita al Mudec, il Museo delle Culture, che inaugura oggi e sarà visitabile fino all’8 settembre. 'Lichtenstein. Multiple Visions', questo il nome dell’esposizione, racconta, con circa 100 opere, tra stampe, anche di grande formato, sculture, arazzi, video e fotografie, come gli elementi di diverse culture sono confluiti nel lavoro dell'artista statunitense e nel suo stile di riproduzione seriale dell'immagine. La rassegna è curata da Gianni Mercurio, che a proposito dell’arte di Lichtenstein ha detto: "potrebbe essere definita della visione. Lui è un artista dell'occhio, le sue opere sono un vero godimento estetico".

Il percorso espositivo

Il percorso della mostra è tematico ed evidenzia l'evoluzione nel lavoro di Lichtenstein rispetto alla riproducibilità meccanica dell'arte, di cui è stato interprete. Nella sezione 'Storia e Vernacoli' emergono le influenze della cultura americana del periodo del far west e degli indiani d'America, mentre in 'Interiors', ad esempio, appaiono ambienti di vita quotidiana ma anche lo studio ovale della Casa Bianca. In 'Action comics' ci sono le sue opere forse più note al pubblico, con i soggetti maschili e femminili rappresentati in stile fumetto. E poi la 'Figura Femminile' con la sua evoluzione che corrisponde a quella nella società americana: da casalinga felice a paladina femminista con l'arrivo degli anni '70. In tutto le sezioni della mostra sono otto. "Questa mostra è l'ennesimo tratto di coerenza verso un percorso che abbiamo lanciato nel palinsesto del Mudec - ha affermato Federico Silvestri, amministratore delegato 24 Ore Cultura - Gruppo 24 ore-, che cerca di indagare i grandi artisti di culture diverse".