Eventi 1 maggio: cosa fare a Milano per la Festa dei Lavoratori

Ecco cosa fare domani, mercoledì primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori. Molti gli eventi e le iniziative a Milano e provincia e nelle altre città della Lombardia.

Gli eventi in programma durante la Festa dei Lavoratori

Charity Football Ladies

Il primo maggio torna, per il secondo anno consecutivo, l’Aspria Charity Football Ladies, un triangolare di calcio a scopo benefico a sostegno dell’Associazione Live Onlus. Le avvincenti sfide, tutte al femminile, vedranno protagoniste tre squadre composte da donne dello spettacolo e mogli di famosi calciatori (dal vicepresidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi, a Melissa Satta e tante altre).

Il pane in Piazza Duomo

Davanti al Duomo di Milano c’è il tendone di Pane in Piazza, con 150 fornai provenienti da tutta Italia fino a sabato 4 maggio. Si potrà gustare la michetta, tipico pane milanese, a cui si affiancano biove e grissini piemontesi, le mafalde siciliane o il pane di Matera.

Concerto in Barona

Torna il concertone per il primo maggio in Barona. Inizierà alle 14 e terminerà intorno alle 23: nel quartiere, ben 13 gruppi si alterneranno sul palco con un ampio repertorio di blues, reggae, soul, rock, hip hop, funk e canzone d’autore. L'iniziativa si svolgerà davanti al centro di aggregazione giovanile Barrio’s. Inoltre, sono previsti anche giochi per i più piccoli oltre alle consuete aree di ristoro con street food e la proposta di birre artigianali di grande qualità.

Wine and grill mania al Carroponte di Sesto San Giovanni

Si terrà al Carroponte il "Wine and grill mania". In corsa dal 19 aprile, si concluderà proprio nella giornata della Festa dei Lavoratori. È allestita una griglia di oltre 20 metri di lunghezza, su cui gli chef stanno cucinando carne, verdure, formaggi e pesce. Le griglie saranno accese tutti i sabati e tutti i festivi da mezzogiorno all’una e tutti i giorni feriali dalle 18 a mezzanotte.

Hanami, la fioritura del Mughetto all'oasi WWF di Vanzago

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, l’Hanami - la tradizione giapponese di ammirare la fioritura primaverile degli alberi - arriva al Bosco Wwf di Vanzago, in provincia di Milano. La fioritura più interessante sarà quella del mughetto, da osservare imitando il nipponico Hanami, la contemplazione delle fioriture che invita tutti a soffermarsi sulla bellezza della vita. Costo biglietti: dai 4 ai 10 euro. L’appuntamento è alle 10.30 e alle 15 in via delle Tre Campane, 21 a Vanzago.

Concerto a Canegrate

Comune di Canegrate, Riplive.it, Cooperativa Bell’Unione, ANPI, Auser, associazione "Cultura dei Sogni", associazione "Gulliver", CGIL, ACLI e Unipol festeggeranno la Festa dei Lavoratori. Tanti gli artisti che animeranno il pomeriggio, tra le 15 e le 18. Durante l’intera giornata sarà attivo anche un punto ristoro.

Seridò, festa dei bambini a Brescia

In programma mercoledì primo maggio e da venerdì 3 a domenica 5 maggio, al Centro Fiera di Montichiari, Seridò, la grande festa dedicata ai bambini, con aree gioco, spazi creativi e attrazioni. Orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 19.



Il Castello del Baradello a Como

Mercoledì primo maggio si potrà visitare il Castello del Baradello, una vista unica, a 360 gradi sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. La visita guidata dura circa 20 minuti ed è effettuabile a piccoli gruppi (massimo di 15 persone).

Concerto a Lodi

Il concerto del primo maggio, in piazza Vittorio Emanuele II a Lodi Vecchio, avrà inizio alle 21.30 con i Sunny Boys in collaborazione con l’amministrazione comunale, Anpi e Arci.