Vigevano, ragazza di 17 anni precipita dal secondo piano: è grave

Una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un condominio a Vigevano, in provincia di Pavia. La giovane si trova ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando ai primi accertamenti condotti dalle forze dell'ordine, si tratterebbe quasi certamente di un episodio accidentale. La giovane è stata subito soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero all'ospedale di Pavia, dove i medici l'hanno giudicata in prognosi riservata per le gravi ferite riportate nella caduta.