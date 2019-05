Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Si espande un campo di alta pressione dai quadranti occidentali responsabile di una giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutta i settori, salvo per qualche annuvolamento in arrivo sui crinali alpini di confine, associato a sporadici precipitazioni serali. Temperature massime in rialzo, clima gradevole.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica ieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 19mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,9 µg/m³.