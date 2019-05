Senago, vuole sturare il lavandino ma provoca un'esplosione: 3 feriti

Un giovane di 30 anni e i due genitori di 60 sono stati trasportati in ospedale a seguito di un'esplosione avvenuta in casa, a Senago, in provincia di Milano, causata da un mix di sostanze chimiche utilizzate per sturare il lavandino. Il 30enne è stato trasportato in codice giallo al Niguarda assieme ai genitori che però hanno riportato ferite meno gravi.

L'esplosione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, il 30enne ha tentato di sciogliere un accumulo nei sifoni della cucina e così ha mescolato una serie di prodotti chimici che aveva acquistato. All'interno delle bottiglie miscelate è avvenuta una reazione chimica che ha provocato l'esplosione che ha investito i presenti. L'abitazione non ha subito danni e anche a livello ambientale non sono stati rivelati allarmi.