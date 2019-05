Milano, rapina in un ufficio postale: bottino di 64mila euro

Una rapina in un ufficio postale di Milano, avvenuta oggi pomeriggio, ha fruttato al bandito ben 64mila euro. Il colpo è stato messo a segno in viale San Gimignano intorno alle 14, quando un uomo col volto coperto è entrato nella filiale e, armato di una pistola, si è fatto consegnare i contanti che, proprio in quel momento, stavano per essere immessi all'interno di un postamat. Il rapinatore si è impossessato del denaro senza che i dipendenti rimanessero feriti anche se due di loro, un uomo di 58 anni e una donna di 59, sono stati accompagnati in ospedale a causa di un malore dovuto allo spavento. All'arrivo della polizia il bandito era già scappato.