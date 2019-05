Milano, coltivava marijuana in casa: arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato per produzione ai fini di spaccio di marijuana dopo che la polizia ha scoperto due piccole serre, una situata in una cantina in via Fratelli Rosselli e l'altra in un appartamento in via Rovereto, a Milano.

L'arresto

Gli investigatori della Squadra mobile hanno fermato il 41enne mercoledì 24 aprile dopo averlo notato entrare e uscire dalla cantina. All'interno è stata scoperta una serra con 15 piante e materiale per il confezionamento sottovuoto. Nel suo appartamento in via Rovereto, poi, è stata scoperta una serra dello stesso tipo, più un etto di marijuana già pronto per essere venduto e circa 70 grammi di hashish.