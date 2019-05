Milano, cade dalla bici e si infilza con forbicine per unghie: è grave

Un ragazzo di 25 anni si è ferito in uno sfortunato incidente accaduto mentre, in sella a una bicicletta, pedalava lungo la strada provinciale 40 a Lacchiarella, a sud di Milano. Il giovane, di origini cinesi, cadendo dalla bici è rimasto infilzato con delle forbicine per unghie. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il 25enne aveva messo le forbici nella tasca anteriore dei pantaloni e, a seguito della caduta, la punta di queste si è conficcata nel torace del giovane, provocandogli una ferita che ha reso necessario il trasporto all'ospedale di San Donato. Le condizioni del ragazzo sono state giudicate serie, ma non è in pericolo di vita.