Festa della Liberazione, a Milano le commemorazioni per il 25 aprile

Intorno alle 9 di questa mattina sono iniziate, a Milano, le commemorazioni per il 74esimo anniversario della Liberazione. La mattinata è stata segnata da una serie di deposizioni di corone istituzionali, nel pomeriggio, invece, si celebra la tradizionale manifestazione, che parte da Porta Venezia, verso piazza San Babila e corso Matteotti, e si conclude in piazza Duomo.

Il sindaco Giuseppe Sala

Alle ore 9, in piazza Tricolore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e le istituzioni cittadine hanno deposto una corona al monumento della guardia di finanza, al quale hanno fatto seguito deposizioni a Palazzo Isimbardi e in Comune. Successivamente vi sono state deposizioni in largo Caduti milanesi per la Patria, nei pressi della basilica di Sant'Ambrogio, al Campo Giuriati e in piazzale Loreto, al Monumento in ricordo dei Quindici martiri. Infine, tra le iniziative indipendenti, è previsto un "concertone antifascista" nell'ambito della manifestazione "Partigiani di ogni Quartiere", presso l'arco della Pace.

