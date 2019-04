Il Comune di Milano ha pubblicato la prima graduatoria per l'anno educativo 2019/2020, valida per i nidi e le scuole dell'infanzia paritarie. I nuovi accolti sono circa 11.200: sommati a quelli confermati dagli anni precedenti, il numero di bambini e bambine nelle classi arriva a oltre trentamila. A comunicarlo è il Comune di Milano, il quale specifica che nei nidi sono 5.223 i nuovi piccoli e 4.367 i confermati mentre nelle scuole dell'Infanzia sono 5.973 le nuove domande accettate ad oggi e 14.468 i bambini confermati.

Liste d'attesa in aumento nelle scuole dell'infanzia

Le liste d'attesa per l'annata scolastica 2019/2020 sono in linea con gli scorsi anni per quanto riguarda i Nidi, ovvero circa 2.300, mentre sono in aumento nelle scuole dell'infanzia, circa 1.800. Nel nuovo anno educativo il numero massimo di bimbi accolti in ognuna delle 851 sezioni di Scuola dell'Infanzia sarà ridotto "per rendere i servizi sempre più inclusivi, tutelando i diritti dei bambini con disabilità, le cui domande sono cresciuto del 14% rispetto allo scorso anno", sottolinea il Comune di Milano. La prossima graduatoria sarà pubblicata a fine giugno: saranno messi a disposizione altri 150 posti nelle Scuole dell'Infanzia private convenzionate, le quali saranno individuate nelle zone con maggiori liste d'attesa.