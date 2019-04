Baby gang tenta rapina con coltello a Romano di Lombardia: individuati

Due ragazzini di 13 anni e due di 14 hanno tentato di rapinare un uomo minacciandolo con un coltello, davanti al municipio di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. I due tredicenni sono di origine marocchina, i quattordicenni sono invece rispettivamente di nazionalità albanese e indiana. Poco dopo l'episodio sono stati rintracciati dalla polizia locale e portati al comando. Per i quattordicenni è scattata la segnalazione alla Procura per i Minorenni di Brescia. Quelli di 13, data l'età, non sono invece imputabili.

La denuncia e l'identificazione

La polizia locale era già sulle loro tracce, dopo che negli ultimi tempi erano stati segnalati in paese diversi atti di vandalismo e anche una precedente tentata rapina. Poi, nella mattinata di ieri, giovedì 18 aprile, un cittadino di Romano si è presentato dai vigili per denunciare la tentata rapina da parte di una baby gang. Attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza gli agenti della polizia locale hanno rintracciato i quattro giovanissimi. Due hanno cercato di fuggire in bici, ma sono stati subito bloccati.