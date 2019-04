Milano, torna il Palalido: il 30 aprile la fine dei lavori

Entro il 30 aprile si concluderanno i lavori di ristrutturazione del Palalido di Milano. Non solo, tra il 21 e il 23 giugno ci sarà anche la prima competizione, in occasione della Volleyball Nations League. A raccontare i dettagli dell'impianto sportivo, che tornerà a disposizione dei milanesi dopo anni di lavori e stop a causa dell'amianto e per i problemi delle aziende che avevano vinto l'appalto, è stata l'assessore allo sport del Comune, Roberta Guaineri. "È stato un percorso lungo e sofferto, ma siamo contenti che i milanesi e non solo potranno vivere lo sport in centro a Milano. Ci sono tante richieste per l'utilizzo da parte di federazioni sportive e poi per la prossima stagione penseremo anche all'intrattenimento"

Il nuovo Palalido

Il nuovo Palalido avrà poco più di cinquemila posti quindi "non sarà adatto a ospitare le competizioni olimpiche e per questo non è stato inserito nel dossier di Milano e Cortina", come ha sottolineato l'assessore Guaineri. Dopo la fine dei lavori, il 30 aprile, ci saranno i collaudi e saranno completati gli arredi e le finiture: così per la fine di maggio il palazzetto sarà consegnato alla città e nel mese di giugno inizierà a ospitare le competizioni.



Il costo dei lavori

Il costo dei lavori è stato di "18 milioni di euro" come ha detto l'assessore, che poi ha aggiunto che, tra le federazioni che hanno richiesto l'impianto per le qualificazioni in vista delle Olimpiadi di Tokyo c'è anche quella di Taekwondo, l'arte marziale. Inoltre una domenica si e una no il Palalido sarà la casa di Power Volley, squadra maschile di A1 di Milano. La struttura non sarà solo sport, ma anche intrattenimento e musica.

Data ultima modifica 18 aprile 2019 ore 11:25