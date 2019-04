Secondo l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, il Duomo non corre gli stessi rischi della Cattedrale di Notre Dame, devastata dall'incendio divampato lunedì 15 aprile (VIDEO - FOTO). "Il Duomo di Milano è costruito in un'altra maniera - ha spiegato Delpini a margine della cerimonia per il ricordo dei martiri della Resistenza - non mi pare che ci siano rischi di questo genere. Credo che tocchi agli ingegneri e agli addetti alla prevenzione vedere le cose che succedono, ma non mi pare che ci siano rischi di questo genere a Milano".

Delpini: “Una ferita per tutta l'Europa”

Delpini ha commentato l'incendio della cattedrale di Notre Dame definendolo "una ferita comune per tutta l'Europa. Sto pensando a come esprimere la solidarietà alla Chiesa francese e alla città di Parigi - ha proseguito l'arcivescovo - Un simbolo che brucia è un lutto per tutti: questo rogo ha colpito un simbolo religioso, della storia, il luogo di convergenza di una civiltà". Per Delpini, "c'è solo da soffrire con chi si sente particolarmente coinvolto e assicurare quella solidarietà che guarda al futuro e che spera di avere Notre Dame come luogo di preghiera". "È uno spettacolo impressionante, che ha intaccato un'immagine in cui tutti si riconoscono e che tutti riconoscono essere un patrimonio condiviso - ha poi aggiunto l'arcivescovo -. Per questo siamo tutti addolorati e impressionati e col cuore sospeso, perché è un luogo che rappresenta la civiltà di cui facciamo parte".