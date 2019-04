Milano, incendio nel campo nomadi di via Bonfadini: nessun ferito

Un incendio è divampato nella notte nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano, che è stato in parte distrutto dalle fiamme. Secondo quanto riferito dal 118 e dai vigili del fuoco, non ci sarebbero né feriti né vittime. Il personale del 118 è intervenuto poco dopo l’una e mezza con numerosi automezzi e ha visitato sul posto 30 adulti e 14 bambini, nessuno dei quali ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Alcune famiglie sono state trasportate con degli autobus in una palestra in via Cambini, dove hanno passato la notte. Altre si sarebbero allontanate autonomamente e non si sa dove siano andate, probabilmente ospiti di altri campi da parenti e amici. L'incendio è stato spento e i pompieri stanno provvedendo a spostare le macerie.

Le parole del ministro Salvini

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Per i campi rom serve la collaborazione dei sindaci: l'obiettivo del ministero dell'Interno è zero campi entro la fine del mandato. Siamo ai primi dieci mesi, mancano quattro anni e spicci".

E ancora: "In alcune città - ha aggiunto il leader del Carroccio - di fatto è così. Mi auguro che i sindaci delle due più grandi città, Milano e Roma, collaborino in questo percorso che ha l'obiettivo di zero campi rom".

"Il problema non è essere rom. Ci sono decine di migliaia di rom che vivono al nostro fianco, vanno a scuola con i nostri figli e non rompono le scatole. Quelli che si ostinano a campare di furti, truffe, illegalità e abusi nei campi devono essere messi nelle condizioni di smetterla. E se ci sono sindaci accondiscendenti per il ministro è più difficile", ha poi concluso Salvini.

