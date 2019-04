Tradate, ubriaco al volante travolge e uccide ciclista

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, domenica 14 aprile, a Tradate in provincia di Varese. La vittima è stata travolta da un'auto mentre era in sella alla propria bicicletta. Il conducente della vettura, un 22enne di Tradate, è risultato positivo all’alcol test ed è stato arrestato. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ciclista, un 45enne di origini romene e residente a Cislago (Varese), è stato investito quando, presumibilmente per un colpo di sonno, l’auto del 22enne ha sbandato. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, l'uomo è morto poco dopo l’arrivo.