Rissa fra minorenni a Pavia, un ferito non grave: indagini in corso

Un giovane di 16 anni è rimasto ferito in una rissa scoppiata nel pomeriggio del 13 aprile in una piazza del centro di Pavia. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il ragazzino in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Il 16enne non è in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti della lite, poi degenerata, sono tutti minorenni. Sono in corso le indagini della polizia locale per scoprire le cause della rissa e identificare gli altri giovani coinvolti.