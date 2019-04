Milano, parte il recupero del cinema Orchidea: sarà centro culturale

Partono i lavori di restauro e di recupero del palazzo che ospitava l’ex cinema Orchidea, situato all’angolo tra corso Magenta e via Terraggio a Milano. Si tratta di un edificio quattrocentesco che, nella sua veste più recente, è stato la sede del cinema d’essai. Obiettivo dell'opera di recupero, per la quale il Comune ha stanziato 1,3 milioni di euro e che durerà un anno, è restituire ai cittadini lo storico edificio detto Casa Medici.

La storia del palazzo

Il palazzo deve il suo nome al fatto che, nel 1486, fu donato da Galeazzo Visconti e Lodovico il Moro al principe fiorentino Lorenzo de' Medici, perché potesse soggiornarvi durante le sue visite a Milano. Tuttavia gran parte del palazzo originale è stato demolito nel 1895, per far posto alla costruzione dell'immobile attuale.

I lavori previsti

Il restauro prevede il recupero della facciata storica e dell'antico chiostro, e all’interno della sala polifunzionale con i suoi 127 posti a sedere e del piano interrato che ospita foyer e bar. Nel corso dello svolgersi dei lavori, l'amministrazione, si apprende da una nota, pubblicherà un avviso pubblico per la gestione dello spazio, in modo da poterlo riaprire al pubblico non appena terminato l'intervento.

Le parole degli assessori alla Cultura e ai Lavori pubblici

"Arriva finalmente in porto il progetto di far rivivere una sala che è rimasta nel cuore dei milanesi - hanno sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti e alla Cultura Filippo Del Corno - e che diventerà un nuovo punto di riferimento culturale di qualità per i più giovani. Insieme a questo, l'intervento di recupero consentirà anche la riqualificazione di un edificio storico della città, da anni in stato di abbandono".