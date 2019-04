Milano, furgoncino travolge e uccide un’anziana in viale Fulvio Testi

Una signora di 88 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgoncino bianco in viale Fulvio Testi a Milano. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, in periferia, all'incrocio con via Pianell. Da quanto è stato riferito dalla polizia locale, che sta ancora effettuando i rilievi, la donna è deceduta dopo essere stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in un punto in cui c'è anche un semaforo. Il Pm di turno ha disposto il sequestro del furgoncino.