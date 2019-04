La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, per rischio idraulico è in vigore fino alle 15. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Avvio di giornata perturbato sui settori occidentali della Lombardia con piogge e rovesci a tratti anche di una certa intensità, nonché neve in abbassamento fin verso 500-700 m su varesotto, comasco, lecchese e Oltrepo, ma con fiocchi a tratti non esclusi anche a Varese frammisti a pioggia nel primo mattino; altrove nuvolosità diffusa ma fenomeni più deboli o sporadici con quota neve più elevata. Tendenza a veloce attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con passaggio a tempo asciutto ovunque entro sera. Temperature in ulteriore calo con clima freddo e ventoso in avvio di giornata. Venti di tramontana da Milano-Brianza verso Ovest, da Levante da Bergamo verso Est.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,7 µg/m³.