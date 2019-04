Lecco, cade dalla sua moto: morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni di Calco, in provincia di Lecco, ha perso la vita nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile in un incidente stradale, cadendo dalla sua moto a Imbersago, in provincia di Lecco, forse a causa della strada resa viscida dalla pioggia.

L'incidente

Il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza intervenuta con un'auto medica e trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco: le sue condizioni sono purtroppo peggiorate e nella notte è morto. Sulla dinamica dell'accaduto sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Merate. Nell'incidente non risultano essere rimasti coinvolti altri mezzi.