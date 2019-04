Un uomo è rimasto bloccato dentro casa a causa di un incendio scoppiato nella palazzina dove vive, ma è stato tratto in salvo grazie ad alcuni vicini di casa e agli avventori di un vicino bar, che lo hanno aiutato a scendere da una finestra con una scala a pioli. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 14 aprile a Fara Gera d'Adda, dove un incendio è divampato in tre appartamenti, resi inagibili dal rogo, di una palazzina all'incrocio tra via Treviglio e via Locatelli.

L'incendio

Le fiamme si sono alzate da un gazebo collocato nei pressi del bar e hanno intaccato prima il tetto dell'edificio e poi anche il tetto dello stabile accanto. Uno dei tre appartamenti colpiti dalle fiamme non era abitato, nel secondo appartamento al momento del rogo non c'era nessuno in casa, mentre nel terzo si trovata il 58enne salvato dai vicini.