Maltempo, il Comune di Milano monitora il Seveso e il Lambro

In vista delle piogge in arrivo a Milano, è stato emesso un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, per rischio idraulico dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani, domenica 14 aprile (LE PREVISIONI IN ITALIA). Sempre dalle 21 di oggi, il Comune ha disposto l'attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. L'attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. In allerta anche le squadre di protezione civile con la richiesta di attivazione delle pattuglie della polizia locale sempre a partire dalle 21 di oggi.