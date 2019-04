Salone del Mobile 2019, 5 cose da vedere nel Brera Design District

In questi giorni l'elegante zona Brera diventa una delle tappe più importanti per il Fuorisalone 2019, in programma fino a domenica 14 aprile. Si potrà assistere all'inaugurazione di un nuovo flagship store, ma anche il Brera Concept by Pratic ("Arte e colore per l'outdoor"). Senza dimenticare il rivoluzionario Interior Design made in Germany con nuovi progetti di designer internazionali.

Nuovo flagship di Bisazza

In via Solferino 22 Bisazza inaugura un nuovo flagship store nel cuore di Brera. In esposizione i decori delle linee Mosaico, Cementiles, Wood, Marmo e in anteprima la nuova collezione di Coffee tables firmata da Marcel Wanders.

Dalla raffinata Versailles al fascino del Country Chic

Nel nuovo store Blanc Mariclò, due diverse fonti di ispirazione delineano le nostre esposizioni: le raffinate atmosfere della Versailles del XVI secolo e l'inconfondibile fascino del Country-Chic tipico delle classiche case di campagna. Si può visitare in via dell'Orso 6.

Brera Concept by Pratic. Arte e colore per l'outdoor

Brera Concept by Pratic è la nuova pergola a lame compattabili, che si apre sul cielo e protegge dal sole. L’interpretazione progettata per la Design Week milanese è a cura di Marco Viola e si ispira al linguaggio espressivo di Daniel Buren, tra i più significativi rappresentanti dell'arte concettuale contemporanea che, con le sue installazioni di strisce e colori, ha ridisegnato spazi urbani in ogni parte del mondo. Con il progetto Brera Concept, situato in Galleria Cattai, via Brera 4, Pratic propone un'installazione concepita per celebrare il linguaggio dell'arte e del colore in ambito outdoor, realizzando un risultato che, attraverso geometrie e dialoghi multi-stile, supera i perimetri tradizionali e diventa espressione di ottimismo e libertà espressiva.

Nuovi scenari spaziali

La pregiata marca di mobili tedesca espone il rivoluzionario Interior Design made in Germany con nuovi progetti di designer internazionali. La collezione 2019, presentata al salone COR, in via Solferino 11, è nata da una cooperazione tra Jörg Boner (Svizzera), Jehs+Laub (Germania) e Metrica (Italia). Il noto produttore di pregiati salotti e mobili imbottiti, fino al 14 aprile, aprirà per la prima volta un salone temporaneo. Nel 2019 il risultato è particolarmente fecondo: con le nuove linee di arredi Nenou, Alvo e Avalanche, Jörg Boner, Jehs+Laub e Metrica interpretano con approcci culturali propri la passione che il produttore nutre da sempre per il design innovativo, i materiali pregiati e la raffinatissima lavorazione manuale. Questa triade di esteti lascia così la sua impronta nel moderno ed elegante interno del salone. I preziosi prodotti in esposizione, realizzati a mano, vengono presentati in una prospettiva multipla, come in un labirinto di specchi, e anche nei colori e nei materiali regna la pluralità delle combinazioni: borgogna, marrone cacao, rosso segnaletico e blu notte per le pareti e le stoffe si alternano ai colori pastello e naturali dei vari tipi di legno e di pelle.

L'albero fiore di Marc Ange per St-Germain

Lo storico Palazzo Cusani di via Brera 15, a Milano, ospita Il Giardino di St-Germain e L'Albero-Fiore, un'installazione correlata da un bar di design, frutto della collaborazione tra il designer franco-italiano Marc Ange e St-Germain, il liquore francese artigianale preparato con mille fiori freschi di sambuco per ciascuna bottiglia. Nella corte interna del palazzo in via Brera 15 è collocato il fulcro dell'esposizione: un "albero-fiore" creato da Marc Ange all'interno di un giardino immaginario, intitolato "Il Giardino di St-Germain". Nell'opera il fiore di sambuco è simboleggiato da un albero metallico verde e bianco che nasce dalla composizione di iconiche palme, cifra stilistica di Marc Ange, le quali a loro volta scaturiscono da una sfera di materiale sterile. Al suolo, un tappeto di fiori organici che sembrano essere caduti proprio dall'albero.