Milano, aggredisce la ex compagna incontrata per strada: arrestato

Ha aggredito la ex compagna dopo averla incrociata per strada, procurandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni: per questo un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano. L’aggressione è avvenuta in via Doberdò, in zona Precotto. La donna, soccorsa e trasportata al pronto soccorso, ha riportato un taglio al labbro e varie ecchimosi con una prognosi di 20 giorni. Il 27enne, Jacopo S., all'arrivo degli agenti ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 15 dosi di cocaina, gettandolo sotto alcune automobili parcheggiate.

I precedenti

L’uomo aveva già aggredito la ex fidanzata in passato ed era stato sottoposto a una misura di divieto di avvicinamento. E' accusato di violenza, minacce, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza a un provvedimento giudiziario.