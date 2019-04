Milano, intossicazione alimentare per 92 turisti: interviene il 118

Maxi-emergenza nella notte tra il 10 e l'11 aprile per due gruppi di olandesi che alloggiavano in via Ponzio e in via Burigozzo, a Milano, entrambi con la medesima sintomatologia: dolori addominali, nausea e vomito. Ne ha dato notizia il 118. "Verosimilmente potrebbe trattarsi una intossicazione alimentare contratta in un ristorante olandese", afferma Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). "La comitiva, infatti, composta da oltre cento persone, è arrivata dall'Olanda la mattina del 10 aprile, e i primi sintomi sono comparsi nel corso della mattinata". Alla fine, sono stati 17 i pazienti ospedalizzati, di cui uno in codice giallo e gli altri 16 in verde. Sono circa 75, invece, quelli valutati sul posto dal personale sanitario.