La situazione meteo in città

A Milano molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area di bassa pressione posizionata sulla Sardegna convoglia correnti umide ed instabili da Est sul Nord-Italia, determinando una spiccata instabilità atmosferica con nuvolosità diffusa e occasionali piogge sparse possibili un po' su tutti i settori, via via più diffuse nella seconda parte del giorno. Temperature in diminuzione a tutte le quote.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,7 µg/m³.