Incendio sul tetto di un palazzo a Pioltello, nessun ferito

Un incendio è scoppiato sul tetto di un palazzo in via Cilea a Pioltello, in provincia di Milano. Il rogo non ha provocato feriti e danni ingenti, ma dallo stabile di otto piani si è alzata un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a oltre un chilometro di distanza. Le fiamme sono divampate pochi minuti prima delle 14 e sono state spente circa un'ora dopo. L'incendio ha coinvolto materiali di risulta accatastati all'ultimo piano e non ha causato danni strutturali. I condomini sono rientrati in casa, ma le cause dell'incendio sono ancora in via di accertamento.