Un idraulico, incaricato di svolgere dei lavori di manutenzione in un palazzo di via Ripamonti a Milano, ha trovato il cadavere di un uomo nelle cantine dello stabile, situato nella periferia a Sud di Milano. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 10.30 e secondo il medico legale non riporta segni evidenti di ferite. Al momento l'ipotesi avanzata dai carabinieri risulta essere la morte naturale, ma è stata disposta l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso.