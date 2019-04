La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area depressionaria sul Mediterraneo determina il transito di un fronte nuvoloso sui settori orientali della regione. Tempo comunque in prevalenza asciutto salvo per locali fenomeni più probabili sui rilievi alpini e Prealpini; schiarite prevalenti ad Ovest. Temperature in aumento nei valori massimi, su valori gradevoli e compresi nelle medie del periodo.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,7 µg/m³.