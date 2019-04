Incidente a Garlasco, 36enne muore schiantandosi contro un cancello

Un uomo di 36 anni, residente a Belgioioso in provincia di Pavia, è morto in un incidente stradale avvenuto a Garlasco, in Lomellina. L’automobilista ha perso il controllo della propria macchina mentre percorreva la strada che porta al santuario della Madonna della Bozzola. Finito fuori strada, il 36enne si è schiantato contro il cancello di una casa disabitata.

L'arrivo dei soccorsi

Inutili i soccorsi: il personale del 118, subito intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dovuto alla gravità delle ferite riportate. Per estrarre il corpo dall'abitacolo dell'auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause che hanno fatto perdere al conducente il controllo della propria vettura.