Autobus incendiato, ragazzi a San Siro: l'Inter regala loro la maglia

"I ragazzi di Crema sono stati dei piccoli eroi". Così il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha definito gli studenti della scuola Vailati di Crema, sequestrati mercoledì 20 marzo dal conducente del loro scuolabus, insieme con i due docenti e una collaboratrice scolastica. Il ministro ha accompagnato oggi, domenica 7 aprile, a San Siro i ragazzi, invitati dall'Inter a seguire in tribuna la gara contro l'Atalanta.

La maglia nerazzurra

"Sono stati un esempio per tutti, sono 51 eroi", dice l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello accogliendo a San Siro i ragazzi. Per l'occasione, l'Inter ha regalato alla scuola anche una maglia nerazzurra con la scritta "51 eroi", consegnata al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che nell'intervallo la regalerà ai ragazzi.

Le parole del ministro Bussetti

"Li abbiamo accompagnati in pullman, sono tornati su un autobus e avevano qualche timore, ma hanno superato il tutto e adesso sono contenti di assistere a questo incontro - ha aggiunto Bussetti -. È per me davvero un piacere e un onore essere con loro allo stadio. Sono molto emozionato, ringrazio tantissimo l'Inter per aver accolto la richiesta dei nostri ragazzi, rendendo felici loro e le famiglie”, conclude il ministro.

Un premio per il coraggio dimostrato

La partita, si legge in una nota, è un premio per il coraggio dimostrato. Venerdì 22 marzo, Bussetti aveva incontrato gli studenti nel loro istituto scolastico, congratulandosi per la lucidità e per il sangue freddo con cui avevano affrontato la drammatica situazione. I ragazzi avevano espresso in quell'occasione il desiderio di poter assistere a una partita di serie A.

Data ultima modifica 07 aprile 2019 ore 19:17