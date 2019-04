Due persone sono state denunciate dai carabinieri per truffa, per aver venduto un dispositivo antincendio ad un prezzo dieci volte superiore al suo vero valore, inoltre, si sarebbero fatti passare per tecnici del gas raggirando diversi anziani residenti a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. I militari hanno individuato i presunti truffatori partendo dalla denuncia di un pensionato a cui i due si sarebbero presentati come tecnici specializzati e dicendo che il dispositivo era divenuto obbligatorio per legge, facendolo pagare 300 euro invece di 30, suo reale valore.