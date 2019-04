Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti due millimetri di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata nel complesso soleggiata in Lombardia, con cieli tuttavia solcati da velature di passaggio che tenderanno a divenire più diffuse nel corso del giorno. Clima fresco al primo mattino con temperature intorno ai 3-5°C, poi nel pomeriggio valori gradevoli sui 17-18°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti due millimetri di pioggia.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti quattro millimetri di pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,1 µg/m³.