Cologno Monzese, travolti da un’auto una 60enne e due bambini

Una donna di 60 anni e i suoi nipotini di 2 e 4 anni sono stati travolti, nella serata di ieri, giovedì 4 aprile, da un’automobile a Cologno Monzese, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto in via Dalla Chiesa attorno alle 18.20. I tre sono stati trasportati all’ospedale Niguarda ma non sono in pericolo di vita. La donna ha riportato un trauma al femore e all'addome mentre i due piccoli sono stati visitati per ferite più lievi: il bambino di 2 anni ha riportato un trauma alla testa e quello di 4 anni è stato medicato per un dolore alla gamba. Il conducente dell’automobile, un 78enne, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso accertamenti della polizia locale.