Buccinasco, fanno esplodere il bancomat: scoppia un incendio

Una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di via Duse, a Buccinasco, in provincia di Milano, provocando un incendio. Il colpo è avvenuto attorno alle 3 della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile. I malviventi hanno tentato di portar via il bancomat utilizzando il gas acetilene per saturare l'ambiente, ma non sono riusciti ad asportare la cassaforte. L'esplosione ha causato un incendio nella filiale che è stato domato dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti, al caso lavorano i carabinieri della compagnia di Corsico.