Treviglio, lascia in auto il figlio di 10 mesi per fare la spesa

A Treviglio, in provincia di Bergamo, una donna ha lasciato il figlio di soli 10 mesi nell'auto posteggiata nel parcheggio di un centro commerciale ed è andata a fare la spesa. Per questo la mamma, una donna nativa di Haiti, di 24 anni, è stata denunciata per abbandono di minore. La giovane madre si è giustificata dicendo che "tanto il bambino stava dormendo e mi sarei assentata soltanto alcuni minuti".

I fatti

A intervenire è stata una pattuglia dei carabinieri di quartiere della compagnia di Treviglio: l'auto era posteggiata nel parcheggio esterno e scoperto del centro commerciale. Il bambino si è svegliato e, trovatosi da solo in auto senza la mamma, ha iniziato a piangere, attirando così l'attenzione di alcuni clienti del supermercato, che hanno immediatamente avvisato la vigilanza, la quale, a sua volta, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, ma la donna è stata rintracciata in pochi minuti, e non è stato quindi necessario forzare le portiere dell'auto. Per il bimbo di dieci mesi non c'è stata nessuna conseguenza: è stato visitato dagli operatori del 118.

La segnalazione alla Procura

A carico della 24enne scatterà ora anche una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia, per le valutazioni di competenza sotto il profilo della "responsabilità genitoriale".

Data ultima modifica 04 aprile 2019 ore 13:43