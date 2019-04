Non ci sarà lo sciopero dei vigili domenica 7 aprile a Milano, quando in città si correrà la Milano Marathon, con circa 20mila partecipanti, ed è in programma la partita fra Inter e Atalanta. Il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, ha infatti precettato gli agenti della polizia locale che aderiscono alle sigle sindacali ADL Varese, SGB, DiCCAP/Sulpm, USB P.I., che avevano proclamato l'agitazione. La precettazione è arrivata dopo che non è andato a buon fine l'incontro di mediazione fra Comune e sindacati, che si è tenuto in prefettura due giorni fa.

La nota della Prefettura

In particolare, per garantire i servizi di viabilità "a tutela del regolare svolgimento" della maratona, spiega una nota della Prefettura, "è stata disposta la precettazione di una quota del personale, nella misura minima essenziale, pari a un terzo del contingente impiegato nella precedente edizione della competizione podistica".