Lavoro in nero e immigrazione clandestina: nove arresti a Varese

La guardia di finanza di Varese ha arrestato nove persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, per il reato di associazione per delinquere, finalizzata all'intermediazione illecita del lavoro e al favoreggiamento della permanenza in Italia di stranieri irregolari. Vari arresti e perquisizioni sono in corso nelle province di Varese, Como, Milano e Torino.