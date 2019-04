Milano, corpo carbonizzato: il Gip "I due fermati restino in carcere"

I due colombiani restano in carcere. Uno di 21 anni è accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e l'altro di 38 anni accusato di soppressione e vilipendio di cadavere, fermati nei giorni scorsi nell'inchiesta della Procura di Milano sul corpo mutilato e carbonizzato trovato sabato scorso vicino ad un gabbiotto di rifiuti nel quartiere Bovisasca del capoluogo lombardo. Questa è la decisione del Gip Manuela Scudieri convalidando i fermi e disponendo la custodia cautelare.

Il terzo colombiano

Un terzo colombiano, anche lui 21enne, è stato, invece, fermato ieri in Francia, vicino a Parigi, e dovrà essere estradato in Italia. Il PM nella richiesta di custodia in carcere per i primi due fermati, accolta dal giudice, ha evidenziato per i due i pericoli di reiterazione del reato, fuga e inquinamento probatorio. Gli inquirenti sono finalmente riusciti a dare un nome alla vittima, ventenne colombiano, anche se sono in attesa degli ultimi riscontri per la certezza.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane, stando a quanto ricostruito finora, è stato ucciso dopo una lite durante una grigliata in giardino nell'appartamento di via Carlo Carrà del 38enne. Quest'ultimo è in carcere con l'accusa di aver aiutato i due 21enni (accusati, invece, di averlo ammazzato a coltellate) a fare a pezzi il cadavere con un'accetta. Il corpo è stato, poi, dato alle fiamme in via Cascina dei prati, dove è stato trasportato con un carrello dopo essere stato rinchiuso in un trolley, per provare a distruggere le prove. Il movente non è stato ancora definitivamente accertato, ma gli inquirenti lo hanno ricondotto a "futili motivi" dovuti a vecchie ruggini risalenti a quando i giovani vivevano in Colombia. E hanno escluso, invece, contrasti nel mondo del narcotraffico o delle gang.