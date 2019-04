Milano, bimba cade dal secondo piano per prendere peluche: non è grave

Nel centro di accoglienza per famiglie migranti, in via Beato Michele da Carcano a Milano, una bambina di 2 anni, di origini nigeriane, è precipitata dal davanzale della finestra al secondo piano. La bimba è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, dove i medici hanno, però, ridimensionato il quadro clinico escludendo che sia in pericolo di vita.

La dinamica dei fatti

Da quanto trapela, la piccola si sarebbe sporta per recuperare un peluche. L'incidente, avvenuto per cause accidentali, si è verificato attorno alle 19.40 nella struttura gestita dalla "Faro in città onlus".