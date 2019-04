Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 3 aprile

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area di bassa pressione in approfondimento sulla Francia predispone correnti umide ed instabili dai quadranti meridionali. Nubi estese con qualche piovasco sulle medio-alte pianure in alternanza a pause asciutte. Tempo perturbato su Alpi e Prealpi con fenomeni più diffusi e incisivi sull'angolo nord-occidentale, neve oltre 1500-1700 m. Temperature in lieve ulteriore calo nei valori massimi. Venti deboli o a tratti moderati da est in pianura, da moderati a tesi da sud in media-alta montagna.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 24mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,7 µg/m³.