Castiglione Olona, pusher arrestato grazie alle segnalazioni dei cittadini

Un ragazzo di 23 anni e di nazionalità albanese è finito in manette per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Nel suo appartamento di Castiglione Olona, in provincia di Varese, la polizia ha trovato e sequestrato due chili di marijuana in buste sigillate, nascoste in alcuni armadietti del bagno. Al pusher gli agenti sono arrivati dopo una breve indagine partita da alcune segnalazioni di cittadini, allarmati da sospetti via vai di persone tra Castiglione e Vedano Olona.