Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno ad Arcore (Monza e Brianza), sulla massicciata nei pressi di via Grandi. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un uomo dell'Est Europa, trascinato da un convoglio, che ha riportato lesioni tali da determinarne la morte. Il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. È accaduto oggi, martedì 2 aprile, alle 6:55, sulla linea Monza-Lecco, in direzione di Lecco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per recuperare i resti della vittima. Gli agenti della Polfer stanno ricostruendo i fatti per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. La linea è ancora bloccata per i rilievi della polizia scientifica.